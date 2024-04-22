Скороходов Роман Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти01.09.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1817
Сын: Скороходов (Сухов?) Матвей Романов
Мать ребёнка: Скороходова Домна Петрова
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Скороходова) Александра Романовна
Мать ребёнка: Скороходова Домна Петрова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Скороходова) Ирина Романовна
Мать ребёнка: Скороходова Домна Петрова
Рождение ребёнка
01.03.1830
Мать ребёнка: Скороходова Домна Петрова
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.08.1832
Мать ребёнка: Скороходова Домна Петрова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Ульяна Романова
Мать ребёнка: Скороходова Домна Петрова
Смерть
01.09.1875
Причина смерти: от паралича