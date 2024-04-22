Скороходов Роман Иванов 1798 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Роман Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

01.09.1875

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Скороходов Иван Трофимов

Мать: Скороходова(Долгова) (Долгова) Евдокия Митрофанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова Домна Петрова

Рождение ребёнка
10.08.1817

Сын: Скороходов (Сухов?) Матвей Романов

Мать ребёнка: Скороходова Домна Петрова

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Скороходова) Александра Романовна

Мать ребёнка: Скороходова Домна Петрова

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Скороходова) Ирина Романовна

Мать ребёнка: Скороходова Домна Петрова

Рождение ребёнка
01.03.1830

Сын: Скороходов Федот Романов

Мать ребёнка: Скороходова Домна Петрова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.08.1832

Сын: Скороходов Иван Романов

Мать ребёнка: Скороходова Домна Петрова

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Ульяна Романова

Мать ребёнка: Скороходова Домна Петрова

Смерть
01.09.1875
Причина смерти: от паралича

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