Скороходов Федот Романов
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения01.03.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1830
Отец: Скороходов Роман Иванов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
02.03.1830
Христорождественская церковь села Старокленское Раненбургского уезда
Восприемники: крестьяне дер.Змеевка Кузьма Трофимов Скороходов и Домна Ефимова
Рождение ребёнка
16.11.1851
Дочь: (Скороходова) Екатерина Федотовна
Мать ребёнка: Скороходова Федосья Григорьевна
Рождение ребёнка
08.04.1853
Сын: Скороходов Трофим Федотов
Мать ребёнка: Скороходова Федосья Григорьевна
Рождение ребёнка
01.03.1855
Дочь: (Скороходова) Дарья Федотовна
Мать ребёнка: Скороходова Федосья Григорьевна
в записи о рождении Дарьи отец ее Федот упоминается как поступивший в рекруты в июле 1854г
Смерть
Неизвестно