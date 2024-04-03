Скороходов Федот Романов 01.03.1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Федот Романов

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

01.03.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1830

Отец: Скороходов Роман Иванов

Мать: Скороходова Домна Петрова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
02.03.1830
Христорождественская церковь села Старокленское Раненбургского уезда
Восприемники: крестьяне дер.Змеевка Кузьма Трофимов Скороходов и Домна Ефимова
Рождение ребёнка
16.11.1851

Дочь: (Скороходова) Екатерина Федотовна

Мать ребёнка: Скороходова Федосья Григорьевна

Рождение ребёнка
08.04.1853

Сын: Скороходов Трофим Федотов

Мать ребёнка: Скороходова Федосья Григорьевна

Рождение ребёнка
01.03.1855

Дочь: (Скороходова) Дарья Федотовна

Мать ребёнка: Скороходова Федосья Григорьевна

в записи о рождении Дарьи отец ее Федот упоминается как поступивший в рекруты в июле 1854г
Смерть
Неизвестно

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