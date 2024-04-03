Скороходов Трофим Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1853
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
09.04.1853
Христорождественская церковь села Старокленское
Бракосочетание
10.?.1871
Рождение ребёнка
30.10.1878
Рождение ребёнка
23.08.1881
Рождение ребёнка
1883
Рождение ребёнка
23.08.1886
Рождение ребёнка
20.02.1889
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Евдокия Трофимова
Мать ребёнка: Агриппина Спиридонова 2-Я Жена
Смерть
Неизвестно