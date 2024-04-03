Скороходов Трофим Федотов 08.04.1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Трофим Федотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1853

Отец: Скороходов Федот Романов

Мать: Скороходова Федосья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Спиридонова 2-Я Жена

Крещение
09.04.1853
Христорождественская церковь села Старокленское
Бракосочетание
10.?.1871

Жена: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Ирина Неплановна (Евлова) 1Я Жена

Рождение ребёнка
30.10.1878

Сын: Скороходов Кузьма Трофимов

Мать ребёнка: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Ирина Неплановна (Евлова) 1Я Жена

Рождение ребёнка
23.08.1881

Сын: Скороходов Петр Трофимов

Мать ребёнка: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Ирина Неплановна (Евлова) 1Я Жена

Рождение ребёнка
1883

Сын: Скороходов Григорий Трофимов

Мать ребёнка: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Ирина Неплановна (Евлова) 1Я Жена

Рождение ребёнка
23.08.1886

Сын: Скороходов Тит Трофимов

Мать ребёнка: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Ирина Неплановна (Евлова) 1Я Жена

Рождение ребёнка
20.02.1889

Сын: Скороходов Тимофей Трофимович

Мать ребёнка: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Ирина Неплановна (Евлова) 1Я Жена

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Евдокия Трофимова

Мать ребёнка: Агриппина Спиридонова 2-Я Жена

Смерть
Неизвестно

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