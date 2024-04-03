Скороходова Федосья Григорьевна 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова Федосья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

19.12.1875

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1851

Дочь: (Скороходова) Екатерина Федотовна

Отец ребёнка: Скороходов Федот Романов

Рождение ребёнка
08.04.1853

Сын: Скороходов Трофим Федотов

Отец ребёнка: Скороходов Федот Романов

Рождение ребёнка
01.03.1855

Дочь: (Скороходова) Дарья Федотовна

Отец ребёнка: Скороходов Федот Романов

в записи о рождении Дарьи отец ее Федот упоминается как поступивший в рекруты в июле 1854г
Смерть
19.12.1875
Причина смерти: от удушья 19 дек 1875 упоминается как солдатская жена

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