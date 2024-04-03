Скороходова Федосья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти19.12.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1851
Дочь: (Скороходова) Екатерина Федотовна
Отец ребёнка: Скороходов Федот Романов
Рождение ребёнка
08.04.1853
Сын: Скороходов Трофим Федотов
Отец ребёнка: Скороходов Федот Романов
Рождение ребёнка
01.03.1855
Дочь: (Скороходова) Дарья Федотовна
Отец ребёнка: Скороходов Федот Романов
в записи о рождении Дарьи отец ее Федот упоминается как поступивший в рекруты в июле 1854г
Смерть
19.12.1875
Причина смерти: от удушья 19 дек 1875 упоминается как солдатская жена