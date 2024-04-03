Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Ирина Неплановна (Евлова) 1Я Жена
Место рожденияд. Катино
Дата рождения07.04.1854
Дата смерти18.02.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1854
д. Катино
Бракосочетание
10.?.1871
Рождение ребёнка
30.10.1878
Сын: Скороходов Кузьма Трофимов
Отец ребёнка: Скороходов Трофим Федотов
Рождение ребёнка
23.08.1881
Отец ребёнка: Скороходов Трофим Федотов
Рождение ребёнка
1883
Сын: Скороходов Григорий Трофимов
Отец ребёнка: Скороходов Трофим Федотов
Рождение ребёнка
23.08.1886
Отец ребёнка: Скороходов Трофим Федотов
Рождение ребёнка
20.02.1889
Сын: Скороходов Тимофей Трофимович
Отец ребёнка: Скороходов Трофим Федотов
Смерть
18.02.1895
Причина смерти: от катара