Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Ирина Неплановна (Евлова) 1Я Жена 07.04.1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Ирина Неплановна (Евлова) 1Я Жена

Место рождения

д. Катино

Дата рождения

07.04.1854

Дата смерти

18.02.1895

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1854

Отец: Челушкин Лупп Григорьевич (Неплан)

Мать: Челушкина(Долгова) (Долгов) Анна Васильевна

д. Катино
Бракосочетание
10.?.1871

Муж: Скороходов Трофим Федотов

Рождение ребёнка
30.10.1878

Сын: Скороходов Кузьма Трофимов

Отец ребёнка: Скороходов Трофим Федотов

Рождение ребёнка
23.08.1881

Сын: Скороходов Петр Трофимов

Отец ребёнка: Скороходов Трофим Федотов

Рождение ребёнка
1883

Сын: Скороходов Григорий Трофимов

Отец ребёнка: Скороходов Трофим Федотов

Рождение ребёнка
23.08.1886

Сын: Скороходов Тит Трофимов

Отец ребёнка: Скороходов Трофим Федотов

Рождение ребёнка
20.02.1889

Сын: Скороходов Тимофей Трофимович

Отец ребёнка: Скороходов Трофим Федотов

Смерть
18.02.1895
Причина смерти: от катара

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