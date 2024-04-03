Челушкин Лупп Григорьевич (Неплан) 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Лупп Григорьевич (Неплан)

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1772 г.р.

Мать

1776 г.р.

Жена

1816 г.р.
1828 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Челушкин Григорий Алексеевич

Мать: Челушкина Прасковья Яковлевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челушкина(Долгова) (Долгов) Анна Васильевна

Бракосочетание
13.?.1832

Жена: Челушкина(Жечугина) (Жечугин) Прасковья Лукьяновна (Хрисанфовна)

Николаевская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Осипова(Челушкина) (Челушкина) Варвара Неплановна

Мать ребёнка: Челушкина(Жечугина) (Жечугин) Прасковья Лукьяновна (Хрисанфовна)

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
19.10.1835

Дочь: Сильянова(Челушкина) (Челушкина) Неонила Непланова (Евплова)

Мать ребёнка: Челушкина(Жечугина) (Жечугин) Прасковья Лукьяновна (Хрисанфовна)

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Антонова(Челушкина) (Челушкина) Пелагея Неплановна

Мать ребёнка: Челушкина(Жечугина) (Жечугин) Прасковья Лукьяновна (Хрисанфовна)

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1839

Сын: Челушкин Федор Непланович

Мать ребёнка: Челушкина(Жечугина) (Жечугин) Прасковья Лукьяновна (Хрисанфовна)

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Челушкина) Матрона Лупповна (Евлова)

Мать ребёнка: Челушкина(Жечугина) (Жечугин) Прасковья Лукьяновна (Хрисанфовна)

Рождение ребёнка
30.04.1844

Сын: Челушкин Федосий Луппов

Мать ребёнка: Челушкина(Жечугина) (Жечугин) Прасковья Лукьяновна (Хрисанфовна)

Прасковья упоминается с отчеством Лукьяновна
Рождение ребёнка
10.03.1850

Сын: Челушкин Семен Непланович

Мать ребёнка: Челушкина(Долгова) (Долгов) Анна Васильевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
07.04.1854

Дочь: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Ирина Неплановна (Евлова) 1Я Жена

Мать ребёнка: Челушкина(Долгова) (Долгов) Анна Васильевна

д. Катино
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Мария Неплановна (Евлова)

Мать ребёнка: Челушкина(Долгова) (Долгов) Анна Васильевна

дер. Катино прихода села Зимарово
Смерть
Неизвестно

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