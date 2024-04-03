Челушкин Лупп Григорьевич (Неплан)
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Дочь: Осипова(Челушкина) (Челушкина) Варвара Неплановна
Мать ребёнка: Челушкина(Жечугина) (Жечугин) Прасковья Лукьяновна (Хрисанфовна)
Дочь: Антонова(Челушкина) (Челушкина) Пелагея Неплановна
Мать ребёнка: Челушкина(Жечугина) (Жечугин) Прасковья Лукьяновна (Хрисанфовна)
Сын: Челушкин Федор Непланович
Мать ребёнка: Челушкина(Жечугина) (Жечугин) Прасковья Лукьяновна (Хрисанфовна)
Мать ребёнка: Челушкина(Жечугина) (Жечугин) Прасковья Лукьяновна (Хрисанфовна)
Сын: Челушкин Семен Непланович
Мать ребёнка: Челушкина(Долгова) (Долгов) Анна Васильевна
Дочь: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Ирина Неплановна (Евлова) 1Я Жена
Мать ребёнка: Челушкина(Долгова) (Долгов) Анна Васильевна
Дочь: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Мария Неплановна (Евлова)
Мать ребёнка: Челушкина(Долгова) (Долгов) Анна Васильевна