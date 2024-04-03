Макарова(Челушкина) (Челушкина) Мария Неплановна (Евлова)
Место рождениядер. Катино прихода села Зимарово
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
дер. Катино прихода села Зимарово
Бракосочетание
06.?.1874
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
17.02.1878
Дочь: (Макарова) Евдокия Степанова
Отец ребёнка: Макаров Степан Иванов
Рождение ребёнка
01.10.1882
Дочь: (Макарова) Устинья Степановна
Отец ребёнка: Макаров Степан Иванов
Рождение ребёнка
15.06.1884
Отец ребёнка: Макаров Степан Иванов
Смерть
Неизвестно