Макарова(Челушкина) (Челушкина) Мария Неплановна (Евлова) 1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова(Челушкина) (Челушкина) Мария Неплановна (Евлова)

Место рождения

дер. Катино прихода села Зимарово

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Челушкин Лупп Григорьевич (Неплан)

Мать: Челушкина(Долгова) (Долгов) Анна Васильевна

дер. Катино прихода села Зимарово
Бракосочетание
06.?.1874

Муж: Макаров Степан Иванов

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
17.02.1878

Дочь: (Макарова) Евдокия Степанова

Отец ребёнка: Макаров Степан Иванов

Рождение ребёнка
01.10.1882

Дочь: (Макарова) Устинья Степановна

Отец ребёнка: Макаров Степан Иванов

Рождение ребёнка
15.06.1884

Сын: Макаров Леон Степанович

Отец ребёнка: Макаров Степан Иванов

Смерть
Неизвестно

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