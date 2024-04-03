Челушкина(Долгова) (Долгов) Анна Васильевна 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина(Долгова) (Долгов) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Долгов Василий Николаевич

Мать: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Устинья Ефремовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челушкин Лупп Григорьевич (Неплан)

Рождение ребёнка
10.03.1850

Сын: Челушкин Семен Непланович

Отец ребёнка: Челушкин Лупп Григорьевич (Неплан)

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
07.04.1854

Дочь: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Ирина Неплановна (Евлова) 1Я Жена

Отец ребёнка: Челушкин Лупп Григорьевич (Неплан)

д. Катино
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Мария Неплановна (Евлова)

Отец ребёнка: Челушкин Лупп Григорьевич (Неплан)

дер. Катино прихода села Зимарово
Смерть
Неизвестно

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