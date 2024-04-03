Челушкина(Долгова) (Долгов) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1850
Сын: Челушкин Семен Непланович
Отец ребёнка: Челушкин Лупп Григорьевич (Неплан)
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
07.04.1854
Дочь: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Ирина Неплановна (Евлова) 1Я Жена
Отец ребёнка: Челушкин Лупп Григорьевич (Неплан)
д. Катино
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Мария Неплановна (Евлова)
Отец ребёнка: Челушкин Лупп Григорьевич (Неплан)
дер. Катино прихода села Зимарово
Смерть
Неизвестно