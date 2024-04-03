Долгов Василий Николаевич 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Василий Николаевич

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Долгов Николай Федорович

Мать: Долгова Аграфена Ивановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Челушкина(Долгова) (Долгов) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Устинья Ефремовна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Долгов Артемий Васильевич

Мать ребёнка: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Устинья Ефремовна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
12.09.1832

Дочь: Долгова(Долгова) (Долгова) София Васильевна

Мать ребёнка: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Устинья Ефремовна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
22.05.1835

Сын: Долгов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Устинья Ефремовна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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