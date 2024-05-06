Долгов Николай Федорович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1773
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1773
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Сын: Долгов Емельян Николаевич
Мать ребёнка: Долгова Аграфена Ивановна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Долгова Аграфена Ивановна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1798
Сын: Долгов Егор Николаевич Рекрут
Мать ребёнка: Долгова Аграфена Ивановна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Акулина Николаевна
Мать ребёнка: Долгова Аграфена Ивановна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1806
Сын: Долгов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Долгова Аграфена Ивановна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
02.06.1807
Мать ребёнка: Долгова Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
18.01.1811
Дочь: Ульяна Николаевна
Мать ребёнка: Долгова Аграфена Ивановна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1847