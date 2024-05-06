Долгов Николай Федорович 1773 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Николай Федорович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1773

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Долгов Староста Федор Акинфиевич

Мать: Долгова Наталья Матвеевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Долгов Емельян Николаевич

Мать ребёнка: Долгова Аграфена Ивановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1796

Сын: Долгов Кирилл Николаевич

Мать ребёнка: Долгова Аграфена Ивановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1798

Сын: Долгов Егор Николаевич Рекрут

Мать ребёнка: Долгова Аграфена Ивановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Акулина Николаевна

Мать ребёнка: Долгова Аграфена Ивановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1806

Сын: Долгов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Долгова Аграфена Ивановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
02.06.1807

Сын: Долгов Петр Николаевич

Мать ребёнка: Долгова Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
18.01.1811

Дочь: Ульяна Николаевна

Мать ребёнка: Долгова Аграфена Ивановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1847

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