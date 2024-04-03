Долгов Кирилл Николаевич 1796 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Кирилл Николаевич

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1796

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Долгов Николай Федорович

Мать: Долгова Аграфена Ивановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Ульяна Аверьянова

Рождение ребёнка
1816

Сын: Долгов Савелий Кириллович

Мать ребёнка: Долгова Ульяна Аверьянова

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1822

Сын: Долгов Казма Кириллов

Мать ребёнка: Долгова Ульяна Аверьянова

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1822

Сын: Долгов Лукьян Кириллович

Мать ребёнка: Долгова Ульяна Аверьянова

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Скороходова(Долгова) (Долгова) Федосья Кириллова

Мать ребёнка: Долгова Ульяна Аверьянова

Рождение ребёнка
1828

Сын: Долгов Рекрут Платон Кириллов

Мать ребёнка: Долгова Ульяна Аверьянова

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Бахарева(Долгова) (Долгова) Евдокия Кириллова

Мать ребёнка: Долгова Ульяна Аверьянова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Долгова) Агафья Кирилловна

Мать ребёнка: Долгова Ульяна Аверьянова

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
25.06.1835

Сын: Долгов Петр Кириллов

Мать ребёнка: Долгова Ульяна Аверьянова

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1858
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

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