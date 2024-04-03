Долгов Кирилл Николаевич
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1796
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1796
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Сын: Долгов Савелий Кириллович
Мать ребёнка: Долгова Ульяна Аверьянова
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Долгова Ульяна Аверьянова
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Долгова Ульяна Аверьянова
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Скороходова(Долгова) (Долгова) Федосья Кириллова
Мать ребёнка: Долгова Ульяна Аверьянова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Долгов Рекрут Платон Кириллов
Мать ребёнка: Долгова Ульяна Аверьянова
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Бахарева(Долгова) (Долгова) Евдокия Кириллова
Мать ребёнка: Долгова Ульяна Аверьянова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Долгова) Агафья Кирилловна
Мать ребёнка: Долгова Ульяна Аверьянова
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
25.06.1835
Сын: Долгов Петр Кириллов
Мать ребёнка: Долгова Ульяна Аверьянова
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1858
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии