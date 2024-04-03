Долгов Лукьян Кириллович 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Лукьян Кириллович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1822

Дата смерти

07.02.1883

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Долгов Кирилл Николаевич

Мать: Долгова Ульяна Аверьянова

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
26.12.1844

Дочь: (Долгова) Анисья Лукьяновна

Мать ребёнка: Долгова Матрона Иванова

Рождение ребёнка
1848

Сын: Долгов Иван Лукианов

Мать ребёнка: Долгова Матрона Иванова

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
.
Рождение ребёнка
01.07.1850

Сын: Долгов Фома Лукианов

Мать ребёнка: Долгова Матрона Иванова

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
23.11.1856

Дочь: Дронова(Долгова) (Долгова) Варвара Лукьяновна

Мать ребёнка: Долгова Матрона Иванова

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
07.02.1883
Причина смерти: от ревматизма

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