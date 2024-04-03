Дронова(Долгова) (Долгова) Варвара Лукьяновна 23.11.1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова(Долгова) (Долгова) Варвара Лукьяновна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

23.11.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1856

Отец: Долгов Лукьян Кириллович

Мать: Долгова Матрона Иванова

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
13.?.1874

Муж: Дронов Василий Филимонов

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.11.1875

Сын: Дронов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Дронов Василий Филимонов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
28.12.1877

Дочь: (Дронова) Анисья Васильева

Отец ребёнка: Дронов Василий Филимонов

Рождение ребёнка
14.06.1880

Сын: Дронов Петр Васильев

Отец ребёнка: Дронов Василий Филимонов

Рождение ребёнка
25.01.1882

Дочь: (Дронова) Мария Васильева

Отец ребёнка: Дронов Василий Филимонов

Рождение ребёнка
11.11.1884

Сын: Дронов Иван Васильев

Отец ребёнка: Дронов Василий Филимонов

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
02.05.1887

Сын: Дронов Тимофей Васильев

Отец ребёнка: Дронов Василий Филимонов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.11.1889

Дочь: Гусева(Дронова) (Дронова) Александра Васильева

Отец ребёнка: Дронов Василий Филимонов

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.05.1894

Сын: Дронов Яков Васильев

Отец ребёнка: Дронов Василий Филимонов

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
18.06.1896

Дочь: (Дронова) Людмила Васильева

Отец ребёнка: Дронов Василий Филимонов

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
11.03.1899

Дочь: (Дронова) Мария Васильева

Отец ребёнка: Дронов Василий Филимонов

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
14.09.1901

Дочь: (Дронова) Надежда Васильева

Отец ребёнка: Дронов Василий Филимонов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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