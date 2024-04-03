Дронова(Долгова) (Долгова) Варвара Лукьяновна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения23.11.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Отец: Долгов Лукьян Кириллович
Мать: Долгова Матрона Иванова
Отец ребёнка: Дронов Василий Филимонов
Дочь: (Дронова) Анисья Васильева
Отец ребёнка: Дронов Василий Филимонов
Сын: Дронов Петр Васильев
Отец ребёнка: Дронов Василий Филимонов
Дочь: (Дронова) Мария Васильева
Отец ребёнка: Дронов Василий Филимонов
Сын: Дронов Иван Васильев
Отец ребёнка: Дронов Василий Филимонов
Отец ребёнка: Дронов Василий Филимонов
Дочь: Гусева(Дронова) (Дронова) Александра Васильева
Отец ребёнка: Дронов Василий Филимонов
Сын: Дронов Яков Васильев
Отец ребёнка: Дронов Василий Филимонов
Дочь: (Дронова) Людмила Васильева
Отец ребёнка: Дронов Василий Филимонов
Дочь: (Дронова) Мария Васильева
Отец ребёнка: Дронов Василий Филимонов
Дочь: (Дронова) Надежда Васильева
Отец ребёнка: Дронов Василий Филимонов