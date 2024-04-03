Дронов Петр Васильев 14.06.1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Петр Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1880

Дата смерти

05.02.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1880

Отец: Дронов Василий Филимонов

Мать: Дронова(Долгова) (Долгова) Варвара Лукьяновна

Бракосочетание
25.?.1898

Жена: Дронова(Семенова) (Семенова) Анна Иванова

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 Метрическая книга о рождении, браке, смерти Скорбященской церкви села Змиевка... Показать все
Рождение ребёнка
03.11.1899

Дочь: (Дронова) Матрона Петрова

Мать ребёнка: Дронова(Семенова) (Семенова) Анна Иванова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
02.12.1901

Сын: Дронов Николай Петрович

Мать ребёнка: Дронова(Семенова) (Семенова) Анна Иванова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
05.02.1904
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От чахотки | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 9 лист 20об.-21

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