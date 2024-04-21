Дронова(Семенова) (Семенова) Анна Иванова 07.09.1880 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДронова(Семенова) (Семенова) Анна Иванова

Дронова(Семенова) (Семенова) Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1880

Отец: Семенов Иван Никитин

Мать: Семенова(Долгова) (Долгова) Евдокия Ефимова

Бракосочетание
25.?.1898

Муж: Дронов Петр Васильев

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 Метрическая книга о рождении, браке, смерти Скорбященской церкви села Змиевка... Показать все
Рождение ребёнка
03.11.1899

Дочь: (Дронова) Матрона Петрова

Отец ребёнка: Дронов Петр Васильев

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
02.12.1901

Сын: Дронов Николай Петрович

Отец ребёнка: Дронов Петр Васильев

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.