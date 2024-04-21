Дронова(Семенова) (Семенова) Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1880
Бракосочетание
25.?.1898
Муж: Дронов Петр Васильев
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 Метрическая книга о рождении, браке, смерти Скорбященской церкви села Змиевка... Показать все
Рождение ребёнка
03.11.1899
Дочь: (Дронова) Матрона Петрова
Отец ребёнка: Дронов Петр Васильев
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
02.12.1901
Отец ребёнка: Дронов Петр Васильев
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно