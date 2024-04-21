Семенов Иван Никитин
Место рождениясельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения11.01.1859
Дата смерти22.08.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Жена: Семенова Анна Ефимова
Сын: Семенов Петр Иванов
Мать ребёнка: Семенова(Долгова) (Долгова) Евдокия Ефимова
Дочь: (Семенова) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Семенова(Долгова) (Долгова) Евдокия Ефимова
Сын: Семенов Близнец Яков Иванов
Мать ребёнка: Семенова(Долгова) (Долгова) Евдокия Ефимова
Сын: Семенов Близнец Максим Иванов
Мать ребёнка: Семенова(Долгова) (Долгова) Евдокия Ефимова
Сын: Семенов Тарас Иванов
Мать ребёнка: Семенова(Долгова) (Долгова) Евдокия Ефимова
Мать ребёнка: Семенова(Долгова) (Долгова) Евдокия Ефимова
Дочь: (Семенова) Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Семенова(Долгова) (Долгова) Евдокия Ефимова
Дочь: (Семенова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Семенова(Долгова) (Долгова) Евдокия Ефимова
Мать ребёнка: Семенова Анна Ефимова
Мать ребёнка: Семенова Анна Ефимова
Дочь: Фирсова(Семенова) (Семенова) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Семенова Анна Ефимова