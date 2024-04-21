Семенов Иван Никитин 11.01.1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенов Иван Никитин

Место рождения

сельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

11.01.1859

Дата смерти

22.08.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1859

Отец: Семенов Никита Иванов

Мать: Семенова(Селявина?) (Селявина?) Агафья Феопемптовна

сельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Анна Ефимова

Крещение
11.01.1859
Христорождественская церковь села Старокленское Раненбургского уезда
Восприемники: крестьяне помещицы А.Н.Янович дер. Журавлевки Дмитрий Никитин и жена Ивана Иванова Настасья Федотова
Бракосочетание
15.10.1878

Жена: Семенова(Долгова) (Долгова) Евдокия Ефимова

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
первым браком
Рождение ребёнка
07.09.1880

Дочь: Дронова(Семенова) (Семенова) Анна Иванова

Мать ребёнка: Семенова(Долгова) (Долгова) Евдокия Ефимова

Рождение ребёнка
26.05.1882

Сын: Семенов Петр Иванов

Мать ребёнка: Семенова(Долгова) (Долгова) Евдокия Ефимова

упоминается ошибкой как Семин
Рождение ребёнка
27.06.1884

Дочь: (Семенова) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Семенова(Долгова) (Долгова) Евдокия Ефимова

Рождение ребёнка
08.10.1886

Сын: Семенов Близнец Яков Иванов

Мать ребёнка: Семенова(Долгова) (Долгова) Евдокия Ефимова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.10.1886

Сын: Семенов Близнец Максим Иванов

Мать ребёнка: Семенова(Долгова) (Долгова) Евдокия Ефимова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Гусева(Семенова) (Семенова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Семенова(Долгова) (Долгова) Евдокия Ефимова

Рождение ребёнка
1891

Сын: Семенов Тарас Иванов

Мать ребёнка: Семенова(Долгова) (Долгова) Евдокия Ефимова

Рождение ребёнка
24.07.1891

Сын: Семенов Борис Иванович

Мать ребёнка: Семенова(Долгова) (Долгова) Евдокия Ефимова

Рождение ребёнка
28.11.1893

Дочь: (Семенова) Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Семенова(Долгова) (Долгова) Евдокия Ефимова

Рождение ребёнка
08.01.1896

Дочь: (Семенова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Семенова(Долгова) (Долгова) Евдокия Ефимова

Рождение ребёнка
1898

Сын: Семенов Петр Иванович

Мать ребёнка: Семенова Анна Ефимова

Рождение ребёнка
1900

Сын: Семенов Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Семенова Анна Ефимова

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Фирсова(Семенова) (Семенова) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Семенова Анна Ефимова

Смерть
22.08.1914

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