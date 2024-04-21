Гусева(Семенова) (Семенова) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1920
Отец ребёнка: Гусев Дмитрий Спиридонов
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Гусева Ххх Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Гусев Дмитрий Спиридонов
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: (Гусева) Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Гусев Дмитрий Спиридонов
Рождение ребёнка
08.12.1931
Отец ребёнка: Гусев Дмитрий Спиридонов
Рождение ребёнка
21.11.1935
Отец ребёнка: Гусев Дмитрий Спиридонов
Смерть
Неизвестно