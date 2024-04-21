Гусева(Семенова) (Семенова) Евдокия Ивановна 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева(Семенова) (Семенова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Семенов Иван Никитин

Мать: Семенова(Долгова) (Долгова) Евдокия Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Дмитрий Спиридонов

Рождение ребёнка
11.08.1920

Сын: Гусев Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Гусев Дмитрий Спиридонов

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Гусева Ххх Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Гусев Дмитрий Спиридонов

Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: (Гусева) Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Гусев Дмитрий Спиридонов

Рождение ребёнка
08.12.1931

Сын: Гусев Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Гусев Дмитрий Спиридонов

Рождение ребёнка
21.11.1935

Сын: Гусев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Гусев Дмитрий Спиридонов

Смерть
Неизвестно

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