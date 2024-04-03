(Дронова) Матрона Петрова
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения03.11.1899
Дата смерти24.05.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
03.11.1899
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
04.11.1899
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 4 лист 12об.-13 | Восприемники: Села Змеевки кр. Иван Петров Сафронов и кр. Ивана Иванова Макарова дочь девица Евдокия Иванова Макарова
Смерть
24.05.1903
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От простого поноса | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 8 лист 27об.-28