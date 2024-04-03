(Дронова) Матрона Петрова 03.11.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Матрона Петрова

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

03.11.1899

Дата смерти

24.05.1903

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1899

Отец: Дронов Петр Васильев

Мать: Дронова(Семенова) (Семенова) Анна Иванова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
04.11.1899
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 4 лист 12об.-13 | Восприемники: Села Змеевки кр. Иван Петров Сафронов и кр. Ивана Иванова Макарова дочь девица Евдокия Иванова Макарова
Смерть
24.05.1903
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От простого поноса | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 8 лист 27об.-28

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