Дронов Николай Петрович
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения02.12.1901
Дата смерти11.08.1902
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1901
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
02.12.1901
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 6 лист 13об.-14 | Восприемники: Села Змеевки кр. Иван Петров Сафронов и дочь крестьянка Ирина Абрамова Дронова
Смерть
11.08.1902
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От поноса | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 7 лист 23об.-24