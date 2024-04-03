Дронов Николай Петрович 02.12.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Николай Петрович

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

02.12.1901

Дата смерти

11.08.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1901

Отец: Дронов Петр Васильев

Мать: Дронова(Семенова) (Семенова) Анна Иванова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
02.12.1901
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 6 лист 13об.-14 | Восприемники: Села Змеевки кр. Иван Петров Сафронов и дочь крестьянка Ирина Абрамова Дронова
Смерть
11.08.1902
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От поноса | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 7 лист 23об.-24

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