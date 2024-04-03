(Дронова) Людмила Васильева 18.06.1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Людмила Васильева

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

18.06.1896

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1896

Отец: Дронов Василий Филимонов

Мать: Дронова(Долгова) (Долгова) Варвара Лукьяновна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
18.06.1896
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 1 лист1об.-2 | Восприемники: Села Змеевки дворянин Александр Сергеев Путилов и села Путятина вдова дворянка Софья Дмитриева Кузмина Караваева

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