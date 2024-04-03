(Дронова) Людмила Васильева
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения18.06.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
18.06.1896
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
18.06.1896
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 1 лист1об.-2 | Восприемники: Села Змеевки дворянин Александр Сергеев Путилов и села Путятина вдова дворянка Софья Дмитриева Кузмина Караваева