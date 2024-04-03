Дронов Яков Васильев 01.05.1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Яков Васильев

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

01.05.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1894

Отец: Дронов Василий Филимонов

Мать: Дронова(Долгова) (Долгова) Варвара Лукьяновна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дронова Ххх Анна Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
В 1918 г числится чернорабочим ( ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 139об.-140 ) Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполкома
Рождение ребёнка
09.11.1918

Дочь: (Дронова) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Дронова Ххх Анна Федорова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполкома ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 139об.-140
Рождение ребёнка
01.03.1921

Дочь: (Дронова) Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Дронова Ххх Анна Федорова

Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 80 лист 47 Книга регистрации актов о рождении По числу родившихся - 2, по числу оставшихся - 2 ... Показать все
Рождение ребёнка
25.06.1923

Дочь: (Дронова) Антонина Яковлева

Мать ребёнка: Дронова Ххх Анна Федорова

село Змеевка Раненбургского уезда
из родивш.- 3, из ост.- 2 ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 82 лист 110 Книга регистрации актов о рождении ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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