(Дронова) Екатерина Яковлевна 01.03.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Екатерина Яковлевна

Место рождения

Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.

Дата рождения

01.03.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1921

Отец: Дронов Яков Васильев

Мать: Дронова Ххх Анна Федорова

Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 80 лист 47 Книга регистрации актов о рождении По числу родившихся - 2, по числу оставшихся - 2 ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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