(Дронова) Екатерина Яковлевна
Место рожденияСнежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
Дата рождения01.03.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1921
Отец: Дронов Яков Васильев
Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 80 лист 47 Книга регистрации актов о рождении По числу родившихся - 2, по числу оставшихся - 2 ... Показать все
Смерть
Неизвестно