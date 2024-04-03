Дронова Ххх Анна Федорова 30.07.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДронова Ххх Анна Федорова

Дронова Ххх Анна Федорова

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

30.07.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дронов Яков Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
В 1921 г - хлебопашество
Рождение ребёнка
09.11.1918

Дочь: (Дронова) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Дронов Яков Васильев

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполкома ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 139об.-140
Рождение ребёнка
01.03.1921

Дочь: (Дронова) Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Дронов Яков Васильев

Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 80 лист 47 Книга регистрации актов о рождении По числу родившихся - 2, по числу оставшихся - 2 ... Показать все
Рождение ребёнка
25.06.1923

Дочь: (Дронова) Антонина Яковлева

Отец ребёнка: Дронов Яков Васильев

село Змеевка Раненбургского уезда
из родивш.- 3, из ост.- 2 ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 82 лист 110 Книга регистрации актов о рождении ... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.