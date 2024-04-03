Дронова Ххх Анна Федорова
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения30.07.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дронов Яков Васильев
Работа или профессия
Неизвестно
В 1921 г - хлебопашество
Рождение ребёнка
09.11.1918
Дочь: (Дронова) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Дронов Яков Васильев
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполкома ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 139об.-140
Рождение ребёнка
01.03.1921
Дочь: (Дронова) Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Дронов Яков Васильев
Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 80 лист 47 Книга регистрации актов о рождении По числу родившихся - 2, по числу оставшихся - 2 ... Показать все
Рождение ребёнка
25.06.1923
Дочь: (Дронова) Антонина Яковлева
Отец ребёнка: Дронов Яков Васильев
село Змеевка Раненбургского уезда
из родивш.- 3, из ост.- 2 ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 82 лист 110 Книга регистрации актов о рождении ... Показать все
Смерть
Неизвестно