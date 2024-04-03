Гусева(Дронова) (Дронова) Александра Васильева
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения01.11.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1889
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев Иван Никитович
Отец ребёнка: Гусев Никита Григорьев
Бракосочетание
25.?.1909
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда.Венчал священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 14лист 17об.-18
Рождение ребёнка
1910
Сын: Гусев Ххх Николай Никитович
Отец ребёнка: Гусев Никита Григорьев
Смерть
Неизвестно