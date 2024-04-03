Гусева(Дронова) (Дронова) Александра Васильева 01.11.1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева(Дронова) (Дронова) Александра Васильева

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

01.11.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1889

Отец: Дронов Василий Филимонов

Мать: Дронова(Долгова) (Долгова) Варвара Лукьяновна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Иван Никитович

Отец ребёнка: Гусев Никита Григорьев

Бракосочетание
25.?.1909

Муж: Гусев Никита Григорьев

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда.Венчал священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 14лист 17об.-18
Рождение ребёнка
1910

Сын: Гусев Ххх Николай Никитович

Отец ребёнка: Гусев Никита Григорьев

Смерть
Неизвестно

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