(Дронова) Надежда Васильева 14.09.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Надежда Васильева

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

14.09.1901

Дата смерти

07.09.1906

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1901

Отец: Дронов Василий Филимонов

Мать: Дронова(Долгова) (Долгова) Варвара Лукьяновна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
14.09.1901
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 5 лист 10об.-11 | Восприемники: Села Змеевки кр. Дмитрий Петров Ключников и кр. Агрипина Иванова Челушкина
Смерть
07.09.1906
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От воспаления легких | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 11 лист 28об.-29

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