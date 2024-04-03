(Дронова) Надежда Васильева
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения14.09.1901
Дата смерти07.09.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
14.09.1901
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
14.09.1901
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 5 лист 10об.-11 | Восприемники: Села Змеевки кр. Дмитрий Петров Ключников и кр. Агрипина Иванова Челушкина
Смерть
07.09.1906
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От воспаления легких | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 11 лист 28об.-29