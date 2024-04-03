(Дронова) Мария Васильева 11.03.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Мария Васильева

Место рождения

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

11.03.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1899

Отец: Дронов Василий Филимонов

Мать: Дронова(Долгова) (Долгова) Варвара Лукьяновна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
11.03.1899
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 4 лист 3об.-4 | Восприемники: Села Змеевки кр. Дмитрий Петров Ключников и кр. Пимена Николаева Челушкина жена Агрипина Иванова
Смерть
Неизвестно

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