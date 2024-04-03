Долгова Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1844
Дочь: (Долгова) Анисья Лукьяновна
Отец ребёнка: Долгов Лукьян Кириллович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Долгов Иван Лукианов
Отец ребёнка: Долгов Лукьян Кириллович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
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Рождение ребёнка
01.07.1850
Сын: Долгов Фома Лукианов
Отец ребёнка: Долгов Лукьян Кириллович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
23.11.1856
Дочь: Дронова(Долгова) (Долгова) Варвара Лукьяновна
Отец ребёнка: Долгов Лукьян Кириллович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии