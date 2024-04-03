Долгова Матрона Иванова 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова Матрона Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1844

Дочь: (Долгова) Анисья Лукьяновна

Отец ребёнка: Долгов Лукьян Кириллович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Долгов Иван Лукианов

Отец ребёнка: Долгов Лукьян Кириллович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
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Рождение ребёнка
01.07.1850

Сын: Долгов Фома Лукианов

Отец ребёнка: Долгов Лукьян Кириллович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
23.11.1856

Дочь: Дронова(Долгова) (Долгова) Варвара Лукьяновна

Отец ребёнка: Долгов Лукьян Кириллович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

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