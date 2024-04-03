Долгов Фома Лукианов 01.07.1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Фома Лукианов

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

01.07.1850

Дата смерти

21.12.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1850

Отец: Долгов Лукьян Кириллович

Мать: Долгова Матрона Иванова

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
09.11.1870

Жена: Долгова 1-Я Жена Анисья Васильевна

Бракосочетание
08.11.1881

Жена: Долгова Васса Тарасовна

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Фома вторым браком
Рождение ребёнка
16.09.1883

Дочь: (Долгова) София Фомина

Мать ребёнка: Долгова Васса Тарасовна

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
21.12.1917
село Змеевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От прогрес- сивной… (невозможно прочитать слово) в возрасте 63 лет | ТОГБУ ГАТО Фонд 1049 опись 16 дело 92 лист 275об.-276 Записан как Дронов

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