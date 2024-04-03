Долгов Фома Лукианов
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения01.07.1850
Дата смерти21.12.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1850
Отец: Долгов Лукьян Кириллович
Мать: Долгова Матрона Иванова
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
09.11.1870
Бракосочетание
08.11.1881
Жена: Долгова Васса Тарасовна
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Фома вторым браком
Рождение ребёнка
16.09.1883
Дочь: (Долгова) София Фомина
Мать ребёнка: Долгова Васса Тарасовна
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
21.12.1917
село Змеевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От прогрес- сивной… (невозможно прочитать слово) в возрасте 63 лет | ТОГБУ ГАТО Фонд 1049 опись 16 дело 92 лист 275об.-276 Записан как Дронов