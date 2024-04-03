Дронов Тимофей Васильев
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения02.05.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1887
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
1920 - чернорабочий,1922 - хлебопашество
Бракосочетание
27.?.1905
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда.Венчал священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 10 лист 16об.-17
Рождение ребёнка
05.02.1907
Дочь: (Дронова) Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Дронова(Гусева) (Гусева) Наталья Евстигнеева
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
27.02.1914
Дочь: (Дронова) Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Дронова(Гусева) (Гусева) Наталья Евстигнеева
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
17.05.1918
Дочь: (Дронова) Вера Тимофеевна
Мать ребёнка: Дронова(Гусева) (Гусева) Наталья Евстигнеева
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
22.06.1920
Сын: Дронов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Дронова(Гусева) (Гусева) Наталья Евстигнеева
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
29.05.1922
Дочь: (Дронова) Ольга Тимофеевна
Мать ребёнка: Дронова(Гусева) (Гусева) Наталья Евстигнеева
Деревня Змиевка Раненбургского уезда Заявление сделано гражданином села Змиевки, Снежетовской волости родств. Н.Гусевым
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.81 лист 87 Книга регистрации актов о рождении Снежетовский ВИК По числу родившихся - 5 , про числу оставшихся - 3
Рождение ребёнка
25.11.1923
Дочь: (Дронова) Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Дронова(Гусева) (Гусева) Наталья Евстигнеева
Смерть
Неизвестно