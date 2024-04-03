(Дронова) Евдокия Тимофеевна 05.02.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

05.02.1907

Дата смерти

11.05.1907

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1907

Отец: Дронов Тимофей Васильев

Мать: Дронова(Гусева) (Гусева) Наталья Евстигнеева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
06.02.1907
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 12 лист 2об.-3 | Восприемники: Того же села крестьяне: Степан Алексеев Фирсов и девица Александра Васильева Дронова
Смерть
11.05.1907
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От слабости | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 12 лист 28об.-29

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