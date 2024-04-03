(Дронова) Евдокия Тимофеевна
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения05.02.1907
Дата смерти11.05.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
05.02.1907
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
06.02.1907
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 12 лист 2об.-3 | Восприемники: Того же села крестьяне: Степан Алексеев Фирсов и девица Александра Васильева Дронова
Смерть
11.05.1907
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От слабости | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 12 лист 28об.-29