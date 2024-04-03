(Дронова) Ольга Тимофеевна 29.05.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Ольга Тимофеевна

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда Заявление сделано гражданином села Змиевки, Снежетовской волости родств. Н.Гусевым

Дата рождения

29.05.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1922

Отец: Дронов Тимофей Васильев

Мать: Дронова(Гусева) (Гусева) Наталья Евстигнеева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда Заявление сделано гражданином села Змиевки, Снежетовской волости родств. Н.Гусевым
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.81 лист 87 Книга регистрации актов о рождении Снежетовский ВИК По числу родившихся - 5 , про числу оставшихся - 3
Смерть
Неизвестно

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