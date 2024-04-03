(Дронова) Ольга Тимофеевна
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда Заявление сделано гражданином села Змиевки, Снежетовской волости родств. Н.Гусевым
Дата рождения29.05.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
29.05.1922
Деревня Змиевка Раненбургского уезда Заявление сделано гражданином села Змиевки, Снежетовской волости родств. Н.Гусевым
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.81 лист 87 Книга регистрации актов о рождении Снежетовский ВИК По числу родившихся - 5 , про числу оставшихся - 3
Смерть
Неизвестно