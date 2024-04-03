(Дронова) Евдокия Тимофеевна 27.02.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

27.02.1914

Дата смерти

26.03.1914

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1914

Отец: Дронов Тимофей Васильев

Мать: Дронова(Гусева) (Гусева) Наталья Евстигнеева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
27.02.1914
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ТОГБУ ГАТО Фонд 1049 опись 16 дело 92 лист 140об.-141 | Восприемники: Села того же кр. Степан Алексеев Фирсов и кр. девица села того же Александра Козьмина Гусева
Смерть
26.03.1914
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: от поноса живота | ТОГБУ ГАТО Фонд 1049 опись 16 дело 92 лист 174об.-175

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