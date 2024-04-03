(Дронова) Евдокия Тимофеевна
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения27.02.1914
Дата смерти26.03.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
27.02.1914
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
27.02.1914
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ТОГБУ ГАТО Фонд 1049 опись 16 дело 92 лист 140об.-141 | Восприемники: Села того же кр. Степан Алексеев Фирсов и кр. девица села того же Александра Козьмина Гусева
Смерть
26.03.1914
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: от поноса живота | ТОГБУ ГАТО Фонд 1049 опись 16 дело 92 лист 174об.-175