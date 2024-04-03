Долгов Рекрут Платон Кириллов
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1828
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
04.11.1845
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Долгова(Семенова) (Семенова) Елизавета Даниловна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Долгова(Семенова) (Семенова) Елизавета Даниловна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Скороходова(Долгова) (Долгова) Дарья Платоновна
Мать ребёнка: Долгова(Семенова) (Семенова) Елизавета Даниловна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно