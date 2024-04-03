Долгов Рекрут Платон Кириллов 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Рекрут Платон Кириллов

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Долгов Кирилл Николаевич

Мать: Долгова Ульяна Аверьянова

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
04.11.1845

Жена: Долгова(Семенова) (Семенова) Елизавета Даниловна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Долгов Антон Платонов

Мать ребёнка: Долгова(Семенова) (Семенова) Елизавета Даниловна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1848

Сын: Долгов Михаил Платонов

Мать ребёнка: Долгова(Семенова) (Семенова) Елизавета Даниловна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Скороходова(Долгова) (Долгова) Дарья Платоновна

Мать ребёнка: Долгова(Семенова) (Семенова) Елизавета Даниловна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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