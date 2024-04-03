Долгов Антон Платонов 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Антон Платонов

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1847

Дата смерти

17.02.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Долгов Рекрут Платон Кириллов

Мать: Долгова(Семенова) (Семенова) Елизавета Даниловна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Васса Николаева

Рождение ребёнка
12.07.1870

Сын: Долгов Емельян Антонов

Мать ребёнка: Долгова Васса Николаева

Рождение ребёнка
28.06.1871

Сын: Долгов Андрей Антонович

Мать ребёнка: Долгова Васса Николаева

Рождение ребёнка
23.09.1873

Дочь: Селявина(Долгова) (Долгова) Фекла Антонова

Мать ребёнка: Долгова Васса Николаева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.11.1875

Дочь: (Долгова) Варвара Антонова

Мать ребёнка: Долгова Васса Николаева

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.07.1878

Дочь: (Долгова) Марфа Антонова

Мать ребёнка: Долгова Васса Николаева

Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Долгова) Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: Долгова Васса Николаева

Рождение ребёнка
02.08.1883

Дочь: (Долгова) Евдокия Антонова

Мать ребёнка: Долгова Васса Николаева

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
28.01.1886

Дочь: (Долгова) Анна Антоновна

Мать ребёнка: Долгова Васса Николаева

Рождение ребёнка
27.08.1887

Сын: Долгов Александр Антонов

Мать ребёнка: Долгова Васса Николаева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.07.1889

Сын: Долгов Панкрат Антонович

Мать ребёнка: Долгова Васса Николаева

Смерть
17.02.1891
Причина смерти: от воспаления легких

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