Долгов Антон Платонов
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1847
Дата смерти17.02.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1847
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долгова Васса Николаева
Рождение ребёнка
12.07.1870
Мать ребёнка: Долгова Васса Николаева
Рождение ребёнка
28.06.1871
Мать ребёнка: Долгова Васса Николаева
Рождение ребёнка
23.09.1873
Дочь: Селявина(Долгова) (Долгова) Фекла Антонова
Мать ребёнка: Долгова Васса Николаева
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.11.1875
Дочь: (Долгова) Варвара Антонова
Мать ребёнка: Долгова Васса Николаева
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.07.1878
Дочь: (Долгова) Марфа Антонова
Мать ребёнка: Долгова Васса Николаева
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Долгова) Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Долгова Васса Николаева
Рождение ребёнка
02.08.1883
Дочь: (Долгова) Евдокия Антонова
Мать ребёнка: Долгова Васса Николаева
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
28.01.1886
Дочь: (Долгова) Анна Антоновна
Мать ребёнка: Долгова Васса Николаева
Рождение ребёнка
27.08.1887
Мать ребёнка: Долгова Васса Николаева
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.07.1889
Мать ребёнка: Долгова Васса Николаева
Смерть
17.02.1891
Причина смерти: от воспаления легких