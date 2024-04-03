Долгова(Семенова) (Семенова) Елизавета Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти07.11.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
04.11.1845
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Долгов Рекрут Платон Кириллов
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Долгов Рекрут Платон Кириллов
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Скороходова(Долгова) (Долгова) Дарья Платоновна
Отец ребёнка: Долгов Рекрут Платон Кириллов
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
07.11.1895
Причина смерти: от паралича