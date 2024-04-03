Долгова(Семенова) (Семенова) Елизавета Даниловна 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова(Семенова) (Семенова) Елизавета Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

07.11.1895

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Семенов Даниил Иванович

Мать: Семенова(Осипова) (Осипова) Федосья Никифоровна

Бракосочетание
04.11.1845

Муж: Долгов Рекрут Платон Кириллов

Рождение ребёнка
1847

Сын: Долгов Антон Платонов

Отец ребёнка: Долгов Рекрут Платон Кириллов

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1848

Сын: Долгов Михаил Платонов

Отец ребёнка: Долгов Рекрут Платон Кириллов

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Скороходова(Долгова) (Долгова) Дарья Платоновна

Отец ребёнка: Долгов Рекрут Платон Кириллов

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
07.11.1895
Причина смерти: от паралича

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