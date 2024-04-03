Скороходова(Долгова) (Долгова) Дарья Платоновна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1852
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1873
Дочь: (Скороходова) Акулина Леонова
Отец ребёнка: Скороходов Леон (Леонтий) Яковлев
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.04.1876
Дочь: (Скороходова) Мавра Леонова
Отец ребёнка: Скороходов Леон (Леонтий) Яковлев
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
07.06.1880
Отец ребёнка: Скороходов Леон (Леонтий) Яковлев
Рождение ребёнка
02.06.1884
Отец ребёнка: Скороходов Леон (Леонтий) Яковлев
Рождение ребёнка
09.08.1885
Отец ребёнка: Скороходов Леон (Леонтий) Яковлев
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно