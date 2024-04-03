Скороходова(Долгова) (Долгова) Дарья Платоновна 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова(Долгова) (Долгова) Дарья Платоновна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Долгов Рекрут Платон Кириллов

Мать: Долгова(Семенова) (Семенова) Елизавета Даниловна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Леон (Леонтий) Яковлев

Рождение ребёнка
10.06.1873

Дочь: (Скороходова) Акулина Леонова

Отец ребёнка: Скороходов Леон (Леонтий) Яковлев

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.04.1876

Дочь: (Скороходова) Мавра Леонова

Отец ребёнка: Скороходов Леон (Леонтий) Яковлев

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
07.06.1880

Сын: Скороходов Федор Леонов

Отец ребёнка: Скороходов Леон (Леонтий) Яковлев

Рождение ребёнка
02.06.1884

Сын: Скороходов Федот Леонов

Отец ребёнка: Скороходов Леон (Леонтий) Яковлев

Рождение ребёнка
09.08.1885

Сын: Скороходов Тихон Леонов

Отец ребёнка: Скороходов Леон (Леонтий) Яковлев

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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