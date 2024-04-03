Долгова Аграфена Ивановна 1776 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова Аграфена Ивановна

Место рождения

Веневский уезд село Березово

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Иван Филиппович

Мать: ?

Веневский уезд село Березово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Николай Федорович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Долгов Емельян Николаевич

Отец ребёнка: Долгов Николай Федорович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1796

Сын: Долгов Кирилл Николаевич

Отец ребёнка: Долгов Николай Федорович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1798

Сын: Долгов Егор Николаевич Рекрут

Отец ребёнка: Долгов Николай Федорович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Акулина Николаевна

Отец ребёнка: Долгов Николай Федорович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1806

Сын: Долгов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Долгов Николай Федорович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
02.06.1807

Сын: Долгов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Долгов Николай Федорович

Рождение ребёнка
18.01.1811

Дочь: Ульяна Николаевна

Отец ребёнка: Долгов Николай Федорович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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