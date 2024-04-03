Долгова Аграфена Ивановна
Место рожденияВеневский уезд село Березово
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Иван Филиппович
Мать: ?
Веневский уезд село Березово
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Сын: Долгов Емельян Николаевич
Отец ребёнка: Долгов Николай Федорович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Долгов Николай Федорович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1798
Сын: Долгов Егор Николаевич Рекрут
Отец ребёнка: Долгов Николай Федорович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Акулина Николаевна
Отец ребёнка: Долгов Николай Федорович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1806
Сын: Долгов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Долгов Николай Федорович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
02.06.1807
Отец ребёнка: Долгов Николай Федорович
Рождение ребёнка
18.01.1811
Дочь: Ульяна Николаевна
Отец ребёнка: Долгов Николай Федорович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно