Иван Филиппович 1752 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИван Филиппович

Иван Филиппович

Место рождения

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Долгова Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: ?

Веневский уезд село Березово
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.