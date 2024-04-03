Иван Филиппович
Место рожденияСело Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Долгова Аграфена Ивановна
Мать ребёнка: ?
Веневский уезд село Березово
Смерть
Неизвестно