Долгов Емельян Николаевич 1793 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Емельян Николаевич

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Долгов Николай Федорович

Мать: Долгова Аграфена Ивановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
25.03.1812

Дочь: (Долгова) Агафья Емельяновна

Мать ребёнка: Долгова Агафья

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1814

Сын: Долгов Фаддей Емельянович

Мать ребёнка: Долгова Агафья

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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