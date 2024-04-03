Долгов Емельян Николаевич
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1793
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
25.03.1812
Дочь: (Долгова) Агафья Емельяновна
Мать ребёнка: Долгова Агафья
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1814
Сын: Долгов Фаддей Емельянович
Мать ребёнка: Долгова Агафья
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно