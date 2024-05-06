Долгова Наталья Матвеевна 1748 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова Наталья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Староста Федор Акинфиевич

Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Долгова) Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Долгов Староста Федор Акинфиевич

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Долгова) Елена Федоровна

Отец ребёнка: Долгов Староста Федор Акинфиевич

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1773

Сын: Долгов Николай Федорович

Отец ребёнка: Долгов Староста Федор Акинфиевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1775

Сын: Долгов Василий Федорович

Отец ребёнка: Долгов Староста Федор Акинфиевич

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Долгова) Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Долгов Староста Федор Акинфиевич

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1778

Сын: Долгов Михей Федорович

Отец ребёнка: Долгов Староста Федор Акинфиевич

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Смерть
Неизвестно

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