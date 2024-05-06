Долгова Наталья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Долгова) Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Долгов Староста Федор Акинфиевич
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Долгова) Елена Федоровна
Отец ребёнка: Долгов Староста Федор Акинфиевич
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Долгов Староста Федор Акинфиевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Долгов Староста Федор Акинфиевич
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Долгова) Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Долгов Староста Федор Акинфиевич
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Долгов Староста Федор Акинфиевич
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Смерть
Неизвестно