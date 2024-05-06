Долгов Василий Федорович
Место рожденияСельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Дата рождения1775
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1775
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Бракосочетание
26.04.1791
Жена: Долгова Анна Потаповна
Николаевская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Долгова) Наталья Васильева
Мать ребёнка: Долгова Анна Потаповна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1795
Сын: Долгов Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Долгова Анна Потаповна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
27.01.1797
Мать ребёнка: Долгова Анна Потаповна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
МК Никольской церкви 1797г с.Лычное
Смерть
1798
Рождение ребёнка
08.02.1815
Дочь: (Долгова) Анна Васильева
Мать ребёнка: Долгова Анна Потаповна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии