Долгов Василий Федорович 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДолгов Василий Федорович

Долгов Василий Федорович

Место рождения

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда

Дата рождения

1775

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Долгов Староста Федор Акинфиевич

Мать: Долгова Наталья Матвеевна

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Бракосочетание
26.04.1791

Жена: Долгова Анна Потаповна

Николаевская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Долгова) Наталья Васильева

Мать ребёнка: Долгова Анна Потаповна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1795

Сын: Долгов Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Долгова Анна Потаповна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
27.01.1797

Сын: Долгов Антон Васильев

Мать ребёнка: Долгова Анна Потаповна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
МК Никольской церкви 1797г с.Лычное
Смерть
1798
Рождение ребёнка
08.02.1815

Дочь: (Долгова) Анна Васильева

Мать ребёнка: Долгова Анна Потаповна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Мы используем куки для улучшения работы сайта.