Долгов Михей Федорович
Место рожденияСельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Дата рождения1778
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Скороходова(Долгова) (Долгова) Акулина Михеевна 1Я Жена
Мать ребёнка: Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Долгова) Анисья Михеевна
Мать ребёнка: Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Долгова) Александра Михеевна
Мать ребёнка: Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Долгова) Матрона Михеевна
Мать ребёнка: Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
17.01.1815
Дочь: (Долгова) Аксинья Михеевна
Мать ребёнка: Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Долгова) Евдокия Михеевна
Мать ребёнка: Ирина Ефимовна
Смерть
1829