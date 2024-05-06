Долгов Михей Федорович 1778 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Михей Федорович

Место рождения

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда

Дата рождения

1778

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Долгов Староста Федор Акинфиевич

Мать: Долгова Наталья Матвеевна

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Скороходова(Долгова) (Долгова) Акулина Михеевна 1Я Жена

Мать ребёнка: Ирина Ефимовна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Долгов Пантелей Михеевич

Мать ребёнка: Ирина Ефимовна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Долгова) Анисья Михеевна

Мать ребёнка: Ирина Ефимовна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Долгова) Александра Михеевна

Мать ребёнка: Ирина Ефимовна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Долгова) Матрона Михеевна

Мать ребёнка: Ирина Ефимовна

Рождение ребёнка
17.01.1815

Дочь: (Долгова) Аксинья Михеевна

Мать ребёнка: Ирина Ефимовна

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Долгова) Евдокия Михеевна

Мать ребёнка: Ирина Ефимовна

Смерть
1829

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