Скороходова(Долгова) (Долгова) Акулина Михеевна 1Я Жена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Долгов Михей Федорович
Мать: Ирина Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Скороходова) Устинья Егоровна
Отец ребёнка: Скороходов Егор Григорьев
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Скороходова) Пелагея Егоровна
Отец ребёнка: Скороходов Егор Григорьев
Рождение ребёнка
16.05.1832
Дочь: Челушкина(Скороходова) (Скороходова) Елена Егоровна
Отец ребёнка: Скороходов Егор Григорьев
Рождение ребёнка
11.08.1835
Отец ребёнка: Скороходов Егор Григорьев
Смерть
Неизвестно