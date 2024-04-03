Скороходова(Долгова) (Долгова) Акулина Михеевна 1Я Жена 1802 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова(Долгова) (Долгова) Акулина Михеевна 1Я Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Долгов Михей Федорович

Мать: Ирина Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Егор Григорьев

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Скороходова) Устинья Егоровна

Отец ребёнка: Скороходов Егор Григорьев

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Скороходова) Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Скороходов Егор Григорьев

Рождение ребёнка
16.05.1832

Дочь: Челушкина(Скороходова) (Скороходова) Елена Егоровна

Отец ребёнка: Скороходов Егор Григорьев

Рождение ребёнка
11.08.1835

Сын: Скороходов Максим Егоров

Отец ребёнка: Скороходов Егор Григорьев

Смерть
Неизвестно

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