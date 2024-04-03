Скороходов Егор Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Рождение ребёнка
1827
Рождение ребёнка
16.05.1832
Рождение ребёнка
11.08.1835
Рождение ребёнка
18.06.1844
Дочь: (Скороходова) Агриппина Егоровна
Мать ребёнка: Скороходова 2Я Жена Анастасия Григорьева
Рождение ребёнка
1847
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Скороходова) Евдокия Егорова
Мать ребёнка: Скороходова 2Я Жена Анастасия Григорьева
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Скороходова) София Егорова
Мать ребёнка: Скороходова 2Я Жена Анастасия Григорьева
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Скороходова) Анна Егорова
Мать ребёнка: Скороходова 2Я Жена Анастасия Григорьева
Смерть
Неизвестно