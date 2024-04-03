Скороходов Егор Григорьев 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Егор Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1774 г.р.

Мать

1770 г.р.

Жена

1809 г.р.
1821 г.р.
1802 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Скороходов Григорий Федоров

Мать: Скороходова Анастасия Кузьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова(Челышкина) (Челышкина) Анастасия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова 2Я Жена Анастасия Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова(Долгова) (Долгова) Акулина Михеевна 1Я Жена

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Скороходова) Устинья Егоровна

Мать ребёнка: Скороходова(Долгова) (Долгова) Акулина Михеевна 1Я Жена

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Скороходова) Пелагея Егоровна

Мать ребёнка: Скороходова(Долгова) (Долгова) Акулина Михеевна 1Я Жена

Рождение ребёнка
16.05.1832

Дочь: Челушкина(Скороходова) (Скороходова) Елена Егоровна

Мать ребёнка: Скороходова(Долгова) (Долгова) Акулина Михеевна 1Я Жена

Рождение ребёнка
11.08.1835

Сын: Скороходов Максим Егоров

Мать ребёнка: Скороходова(Долгова) (Долгова) Акулина Михеевна 1Я Жена

Рождение ребёнка
18.06.1844

Дочь: (Скороходова) Агриппина Егоровна

Мать ребёнка: Скороходова 2Я Жена Анастасия Григорьева

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Ефросиния Егорова

Мать ребёнка: Скороходова 2Я Жена Анастасия Григорьева

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Скороходова) Евдокия Егорова

Мать ребёнка: Скороходова 2Я Жена Анастасия Григорьева

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Скороходова) София Егорова

Мать ребёнка: Скороходова 2Я Жена Анастасия Григорьева

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Скороходова) Анна Егорова

Мать ребёнка: Скороходова 2Я Жена Анастасия Григорьева

Смерть
Неизвестно

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