Скороходова Анастасия Кузьмина
Место рожденияс.Лычное Раненбургской округи Рязанского наместничества
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
с.Лычное Раненбургской округи Рязанского наместничества
Бракосочетание
01.04.1790
Николаевская церковь села Лычное
Witnesses:Антон Потапов и Ермолай Митрофанов
Рождение ребёнка
05.12.1791
Дочь: (Скороходова) Варвара Григорьева
Отец ребёнка: Скороходов Григорий Федоров
Рождение ребёнка
1795
Сын: Скороходов Семен Григорьев
Отец ребёнка: Скороходов Григорий Федоров
Рождение ребёнка
25.01.1797
Сын: Скороходов Григорий Григорьев
Отец ребёнка: Скороходов Григорий Федоров
Рождение ребёнка
1800
Сын: Скороходов Егор Григорьев
Отец ребёнка: Скороходов Григорий Федоров
Смерть
Неизвестно