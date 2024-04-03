Скороходова Анастасия Кузьмина 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова Анастасия Кузьмина

Место рождения

с.Лычное Раненбургской округи Рязанского наместничества

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Кузьма Зеновьевич Незаконнорожденный

Мать: 1Я Жена Агафья Семеновна

с.Лычное Раненбургской округи Рязанского наместничества
Бракосочетание
01.04.1790

Муж: Скороходов Григорий Федоров

Николаевская церковь села Лычное
Witnesses:Антон Потапов и Ермолай Митрофанов
Рождение ребёнка
05.12.1791

Дочь: (Скороходова) Варвара Григорьева

Отец ребёнка: Скороходов Григорий Федоров

Рождение ребёнка
1795

Сын: Скороходов Семен Григорьев

Отец ребёнка: Скороходов Григорий Федоров

Рождение ребёнка
25.01.1797

Сын: Скороходов Григорий Григорьев

Отец ребёнка: Скороходов Григорий Федоров

Рождение ребёнка
1800

Сын: Скороходов Егор Григорьев

Отец ребёнка: Скороходов Григорий Федоров

Смерть
Неизвестно

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