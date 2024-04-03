Скороходов Григорий Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1774
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1774
Крещение
10.11.1774
Никольская церковь села Лычное
Восприемники: крестьяне Акинфий Лавров и Степанида Гордеева
Бракосочетание
01.04.1790
Николаевская церковь села Лычное
Witnesses:Антон Потапов и Ермолай Митрофанов
Рождение ребёнка
05.12.1791
Дочь: (Скороходова) Варвара Григорьева
Мать ребёнка: Скороходова Анастасия Кузьмина
Рождение ребёнка
1795
Сын: Скороходов Семен Григорьев
Мать ребёнка: Скороходова Анастасия Кузьмина
Рождение ребёнка
25.01.1797
Сын: Скороходов Григорий Григорьев
Мать ребёнка: Скороходова Анастасия Кузьмина
Рождение ребёнка
1800
Сын: Скороходов Егор Григорьев
Мать ребёнка: Скороходова Анастасия Кузьмина
Смерть
1810