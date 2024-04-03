Скороходов Григорий Федоров 09.11.1774 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Григорий Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1774

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1774

Отец: Скороходов Федор Кондратьев Меньшой

Мать: Скороходова Марфа Сергеева

Крещение
10.11.1774
Никольская церковь села Лычное
Восприемники: крестьяне Акинфий Лавров и Степанида Гордеева
Бракосочетание
01.04.1790

Жена: Скороходова Анастасия Кузьмина

Николаевская церковь села Лычное
Witnesses:Антон Потапов и Ермолай Митрофанов
Рождение ребёнка
05.12.1791

Дочь: (Скороходова) Варвара Григорьева

Мать ребёнка: Скороходова Анастасия Кузьмина

Рождение ребёнка
1795

Сын: Скороходов Семен Григорьев

Мать ребёнка: Скороходова Анастасия Кузьмина

Рождение ребёнка
25.01.1797

Сын: Скороходов Григорий Григорьев

Мать ребёнка: Скороходова Анастасия Кузьмина

Рождение ребёнка
1800

Сын: Скороходов Егор Григорьев

Мать ребёнка: Скороходова Анастасия Кузьмина

Смерть
1810

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