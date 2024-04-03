Скороходов Федор Кондратьев Меньшой
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Рождение ребёнка
09.11.1774
Сын: Скороходов Григорий Федоров
Мать ребёнка: Скороходова Марфа Сергеева
Рождение ребёнка
1784
Сын: Скороходов Рекрут Василий Федоров
Мать ребёнка: Скороходова Марфа Сергеева
Рождение ребёнка
01.11.1790
Сын: Скороходов Степан Федоров
Мать ребёнка: Скороходова Марфа Сергеева
Смерть
1794