Скороходов Федор Кондратьев Меньшой 1753 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Федор Кондратьев Меньшой

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Скороходов Кондратий Степанов

Мать: Скороходова(Голобурдина) (Голобурдина) Мария Дорофеева

Рождение ребёнка
09.11.1774

Сын: Скороходов Григорий Федоров

Мать ребёнка: Скороходова Марфа Сергеева

Рождение ребёнка
1784

Сын: Скороходов Рекрут Василий Федоров

Мать ребёнка: Скороходова Марфа Сергеева

Рождение ребёнка
01.11.1790

Сын: Скороходов Степан Федоров

Мать ребёнка: Скороходова Марфа Сергеева

Смерть
1794

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