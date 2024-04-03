Скороходов Рекрут Василий Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скороходова Екатерина
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Скороходова) Марина Васильева
Мать ребёнка: Скороходова Екатерина
Рождение ребёнка
1808
Сын: Скороходов Селиверст Васильев
Мать ребёнка: Скороходова Екатерина
Рождение ребёнка
1810
Сын: Скороходов Василий Васильев
Мать ребёнка: Скороходова Екатерина
Рождение ребёнка
02.11.1814
Дочь: (Скороходова) Матрона Васильева
Мать ребёнка: Скороходова Екатерина
Смерть
Неизвестно