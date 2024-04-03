Скороходова Марфа Сергеева 1752 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова Марфа Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1774

Сын: Скороходов Григорий Федоров

Отец ребёнка: Скороходов Федор Кондратьев Меньшой

Рождение ребёнка
1784

Сын: Скороходов Рекрут Василий Федоров

Отец ребёнка: Скороходов Федор Кондратьев Меньшой

Рождение ребёнка
01.11.1790

Сын: Скороходов Степан Федоров

Отец ребёнка: Скороходов Федор Кондратьев Меньшой

Смерть
Неизвестно

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