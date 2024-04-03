Скороходова Марфа Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1774
Сын: Скороходов Григорий Федоров
Отец ребёнка: Скороходов Федор Кондратьев Меньшой
Рождение ребёнка
1784
Сын: Скороходов Рекрут Василий Федоров
Отец ребёнка: Скороходов Федор Кондратьев Меньшой
Рождение ребёнка
01.11.1790
Сын: Скороходов Степан Федоров
Отец ребёнка: Скороходов Федор Кондратьев Меньшой
Смерть
Неизвестно