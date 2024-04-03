Скороходов Степан Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1790
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Скороходова) Варвара Степанова
Мать ребёнка: Скороходова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
11.11.1815
Дочь: Антонова(Скороходова) (Скороходова) Марфа Степановна
Мать ребёнка: Скороходова Агафья Ивановна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1819
Сын: Скороходов Михей Степанов
Мать ребёнка: Скороходова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Скороходов Алексей Степанов
Мать ребёнка: Скороходова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
28.04.1832
Сын: Челушкин (Скороходов) Тимофей Степанович
Мать ребёнка: Скороходова Агафья Ивановна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
упоминается как крепостной крестьянин покойной помещицы Екатерины Алексеевны Апряниной
Крещение
01.11.1890
Николаевская церковь с. Лычное
Восприемники: крестьяне Потап Павлович и Домна Петровна
Смерть
Неизвестно