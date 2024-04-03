Скороходов Степан Федоров 01.11.1790 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСкороходов Степан Федоров

Скороходов Степан Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1790

Отец: Скороходов Федор Кондратьев Меньшой

Мать: Скороходова Марфа Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Скороходова) Варвара Степанова

Мать ребёнка: Скороходова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
11.11.1815

Дочь: Антонова(Скороходова) (Скороходова) Марфа Степановна

Мать ребёнка: Скороходова Агафья Ивановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1819

Сын: Скороходов Михей Степанов

Мать ребёнка: Скороходова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Скороходов Алексей Степанов

Мать ребёнка: Скороходова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
28.04.1832

Сын: Челушкин (Скороходов) Тимофей Степанович

Мать ребёнка: Скороходова Агафья Ивановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
упоминается как крепостной крестьянин покойной помещицы Екатерины Алексеевны Апряниной
Крещение
01.11.1890
Николаевская церковь с. Лычное
Восприемники: крестьяне Потап Павлович и Домна Петровна
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.